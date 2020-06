Vereadores de Rosário foram “proibidos” entrar na Câmara

25/06/20 - 12:24:17

Os vereadores de Rosário do Catete foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira (25) quando chegaram por volta das 9 horas para desempenhar suas atividades na Câmara Municipal.

O Aluno do curso de formação de soldados Thamisson e um segundo homem que se identificou como policial, fecharam o portão da câmara com cadeados permanecendo na frente do portão pelo lado de dentro, enquanto os vereadores permaneceram do lado de fora.

A determinação seria do ex-presidente da câmara, o qual aguardava uma decisão do mandado de segurança que havia impetrado. A polícia militar foi acionada, assim que os dois supostos policiais ficaram sabendo que a polícia militar estava a caminho, fugiram do local esquecendo que vídeos e fotos foram registrados.

A corregedoria da Polícia Militar receberá os vídeos e fotos bem como as testemunhas serão conduzidas para apurar os fatos.