Vias em obras continuam com interdições nesta quinta-feira, dia 25

25/06/20 - 05:36:27

A Prefeitura de Aracaju informa que o trânsito das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva e Coelho e Campos continua com interdições nesta quinta-feira, dia 25.

Para garantir a mobilidade dessas avenidas em obras, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nos locais com maior fluxo de veículos.

Corredor Hermes Fontes

Na avenida José Carlos Silva, no trecho localizado entre a ponte do bairro São Conrado e o cruzamento com a rua João Batista Machado um binário está montado no sentido Norte (Santa Maria/Centro) da via para a circulação dos veículos. No sentido Sul (Centro/Santa Maria) está concentrada a obra.

Assim, a partir da ponte do São Conrado, o condutor que segue pelo sentido Sul (Centro/Santa Maria) da avenida José Carlos Silva deverá acessar o sentido contrário da via (Santa Maria/Centro), que estará com sentido duplo de circulação até o término do serviço nesse trecho. Após o cruzamento com a rua João Batista Machado, o condutor deverá retornar para a sua pista de origem.

Já o condutor que segue pela avenida José Carlos Silva no sentido Norte deverá ficar atento ao estreitamento de pista a partir do cruzamento com a rua João Batista Machado.

Na mesma avenida, há outro binário no trecho compreendido entre o Terminal DIA e o cruzamento com a rua I. A obra está concentrada no sentido Sul (Centro/Santa Maria) da via e o sentido contrário (Santa Maria Centro) está com sistema de binário até a conclusão do serviço.

Na avenida Hermes Fontes, a obra de infraestrutura do corredor segue concentrada no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas), no trecho entre o cruzamento com rua Ministro Nelson Hungria e o viaduto da avenida Gonçalo Rollemberg Leite; um binário está formado no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro) para a circulação dos veículos. No trecho seguinte, entre o viaduto e o cruzamento com a rua Euclides Paes Mendonça, a obra continua no no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas) e no sentido Norte está montado o binário.

Já na avenida Adélia Franco, o sentido Sul (Centro/Orlando Dantas) está em meia pista no trecho entre o cruzamento com a avenida Marieta Leite e o viaduto Carvalho Déda, por isso, o condutor que está na avenida Marieta Leite e deseja convergir à direita na Adélia Franco não poderá fazê-lo. O condutor terá a opção de convergir à esquerda na Adélia Franco e pegar o retorno no sentido Sul da avenida.

Rua Ribeirópolis

O trânsito da rua Ribeirópolis está interrompido desde o cruzamento da avenida Gonçalo Prado Rollemberg com a Barão de Maruim, onde os condutores estão convergindo à direita. A partir desse cruzamento, é permitido apenas a circulação dos moradores da região. O acesso ao supermercado localizado na avenida pode ser feito pela rua Riachuelo, sendo liberada, apenas nesse período, a contra mão de direção na Gonçalo Prado Rollemberg.

Corredor Augusto Franco

A obra deste corredor segue concentrada na recomposição do meio-fio da avenida Augusto Franco, no trecho entre o cruzamento com a avenida Gonçalo Rollemberg Leite e Edelzio Vieira de Melo (Explosão), e na construção de uma nova ciclovia no canteiro central da avenida Gasoduto, no Orlando Dantas.

Coelho e Campos

Nesta avenida, está sendo feito o serviço de recapeamento do trecho entre a Praça Hilton Lopes e a avenida Dr. Carlos Firpo. Trânsito em meia pista.

