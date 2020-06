A tendência é endurecer

Pelos índices de crescimento que o Covid-19 está apresentando neste momento, não há como considerar que as decisões austeras se tratem de exageros ou qualquer tipo de capricho. Não se pode brincar com a vida e, infelizmente, muitas delas dependem de uma ação dura, eficiente e transparente do Governo. Belivaldo Chagas não vai cruzar os braços e nem ficar alheio aos números que expõem uma tragédia. Nem imagina conviver assistindo placidamente mais famílias sofrendo a perda de parentes ou de amigos, por falta de uma decisão que provoque o recuo nos índices de contaminação e mortes.

Ninguém ignora a grave questão de pane na economia e de como será o futuro, mas não dá para ficar indiferente e insensível a um quadro onde a vida passa a estar por um triz. Sabe-se que a economia se move e se recupera com os vivos e certamente chegará ao caos com o número crescente de vítimas, que vão se acumulando nas enfermarias e UTI,s e tornando uma situação de possível reversão em um marco definitivo de tragédia, que termina por tornar impotente a força dos homens. Uma decisão drástica para conter a transmissão deve ser tomada, para que os índices não cheguem a níveis incontroláveis.

A população é o alvo maior do virus, principalmente quando se aglomera e dá margem para ele se espalhar e contaminar a todos com a rapidez dos raios. Mesmo assim, não há uma consciência de preservação de cada cidadão e cuidados com a família, para que não sejam mais um a ocupar vala comum nos cemitérios. E olha que Sergipe ainda apresenta condições de determinar o recuo da doença, mas isso pode se tornar impossível, caso não se pratique o recolhimento social com rigidez e, a partir de agora, o faça cumprir.

O Brasil todo está se ressentindo dos momentos de abertura que ocorreram nos Estados e a maioria deles começa a retroagir nas decisões. E as ações têm que ser ríspidas para que se preserve vidas. Em Joinville (SC), por exemplo, desde ontem que está proibida a circulação de pessoas acima dos 60 anos. Exagero? Não, cuidado através de um ato que proteja os vulneráveis. Nesse momento, em Sergipe, não dá para reflexões, porque já se chegou a 30 mortos em um único dia. Vai esperar chegar aos cem ou duzentos? É preciso endurecer, chamar a população à conscientização e deixar claro que não dá para ser flexível em uma situação que está em risco a vida de cada um.

Coincidência ou não, a ascensão de contaminados e mortos acontece após o início de uma abertura gradual do comércio e da festa de São João. Deve-se imaginar que domingo e segunda-feira comemora-se o São Pedro. Apesar da ausência de festas públicas, é muito difícil segurar quem gosta do forró e, principalmente, não teme e nem acredita no coronavirus. A expectativa é que o bom senso em favor da vida prevaleça…

Médico com depressão

Um médico neurologista, que também atua em UTI’s de hospitais públicos e privados, está com depressão. Com receio da proliferação do Covid-19, se recusa a ir ao trabalho porque tem vários colegas contaminados.

*** O médico é de risco, sabe das dificuldades que os hospitais estão passando e criou pânico à doença.

*** Diz que seus colegas experientes para o procedimento de entubação, em sua maioria, estão contaminados e muitas vezes esta ação vem sendo feita por médicos recém-formados.

Difícil obedecer

Ontem, na Agência Luciano Barreto Filho, da CEF, nos Jardins, havia demarcação para filas com espaço de dois metros. Mas, quem buscava o auxílio emergencial de R$ 600 não obedecia ao limite de distanciamento e se aglomerava.

*** Uma funcionária da Caixa, por várias vezes, tentou organizar a fila e pediu para que obedecessem à distância exigida. Era obedecida na hora…

*** Assim que a servidora saia a aglomeração retornava e alguns reclamavam: “ela agora quer obrigar a gente a ficar distante um do outro”. É difícil o povo obedecer…

Conscientizar população

O crescimento da pandemia em Sergipe começa a preocupar sindicalistas e a classe empresarial, que sente a insistência da população em ir às ruas e se expor ao virus.

*** Associações empresariais divulgam um vídeo orientando a população, e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) pede que o Governo decrete lookdown.

Eliane fica em Aracaju

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse ontem que sua família está residindo em Aracaju e é aqui que ela decidiu morar definitivamente.

*** Acrescentou que não pensa em retornar a Brasília, pelo menos agora, e que não vai precisar disputar um mandato exclusivamente para isso.

*** Eliane não fala em candidatura, mas se mostrou irritada porque na proximidade das eleições surge a divulgação de que ela disputará mandato para voltar à Capital Federal.

Rogério ironiza

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, ironizou ontem a notícia do UOL: “contrariando previsões, gafanhotos desviaram do Brasil e foram para o Uruguai”.

*** E complementa: “Você sabe que temos o pior presidente da história quando nem os Gafanhotos querem vir ao país”!

Renda mínima

Rogério Carvalho lembra que o PT foi o primeiro partido a defender a renda mínima como direito dos brasileiros. A fome e a miséria são decisões políticas.

*** Foi por isso que nos Governos Lula e Dilma milhões de brasileiros conquistaram o emprego e saíram da extrema miséria.

Defende unificação

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) defende a unificação das eleições para 2022, porque não vê “a menor condição de termos uma campanha eleitoral em plena pandemia”.

*** – Infelizmente, o TSE e o Congresso pensam diferentes e provavelmente teremos eleições em novembro.

*** Mitidieri diz que o centrão defende a manutenção em outubro e que “as discussões estão acaloradas sobre o tema, mas acho que cada dia que adiarmos poderá salvar vidas”.

Eleições municipais

Sobre as eleições municipais, Fábio Mitidieri deixa claro: “estamos fechados com Edvaldo Nogueira, por merecimento e gratidão”.

*** – Edvaldo é o melhor prefeito de Aracaju nos últimos 30 anos, classificou.

Sobre a campanha

Fábio Mitidieri revela que não vê como fazer campanha “com tantas pessoas morrendo de Covid e com a crise gigantesca que sucederá à pandemia”.

*** – Mas tudo indica que teremos eleições. Acredito em uma abstenção recorde, disse.

Vai por um projeto

Consultado por alguns partidos do centro se seria candidato a prefeito de Aracaju, o deputado Zezinho Sobral (Podemos) disse que toparia disputar o mandato, mas dentro de um projeto amplo para a Capital.

*** Zezinho mantém essa posição que não quer exclusividade na candidatura e nem que haja uma proposta isolada.

Focado na pandemia

O presidente do PDT em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique, disse que tem conversado sempre com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Segundo Fábio, Edvaldo está focado na gestão e no combate à pandemia. “Tem feito um grande trabalho”, admitiu.

Sobre data do pleito

Quanto à data da eleição deste ano, Fabio tem o sentimento de que ela vai ser mantida: “o centrão não quer votar na PEC que transfere para outra data e sem ele não atinge os 308 votos”.

*** Sobre Socorro, onde é pré-candidato à Prefeitura, Fábio Henrique diz que continua na luta e denuncia que o prefeito, Padre Inaldo, “de forma escandalosa e escancarada, está usando a máquina para fazer política”.

Ivan será candidato?

Nas rodas de conversas políticas em Estância comentam-se que o prefeito Gilson Andrade, candidato à reeleição, “tem cem por centro de certeza de que Ivan Leite vai disputar a Prefeitura de Estância”.

*** Gilson Andrade terá o apoio do presidente da Câmara, vereador André Graça (PP) e também conta com o PSD através do vereador Sérgio da Larissa, ligado a Fábio Mitidieri. Em resumo: Gilson tem mais 10 vereadores apoiando-o.

Marcos e projetos

O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, Marcos Aurélio, é pré-candidato a vereador de Aracaju e revela alguns dos seus projetos.

*** Um dos objetivos da candidatura é defender a criação, na educação pública básica, de uma estrutura para que as crianças, adolescentes e os jovens possam aprender sobre Inteligência Emocional, Empreendedorismo e Educação Financeira.

Uma boa conversa

Mais parcelas – Jair Bolsonaro diz que auxílio emergencial deve ter mais três parcelas, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.

Só com Lula – Jackson Barreto (MDB) não fala em candidatura nas eleições de 2022, mas mantém a posição que participa das eleições de Lula também for candidato.

Sobre vereadores – Partidos de médio e grande portes terão dificuldade de eleger ou reeleger vereadores com sem a proporcionalidade.

Subtenente Edgard – CNN Brasil pergunta: polícia brasileira é violenta? Puta que o pariu, é ser muito mau caráter. Pergunto a CNN, os bandidos brasileiros são bonzinhos?

Frase do Dia – Não desanime pois poderia ser pior. Imagine um gafanhoto na Presidência da República e uma nuvem de Bolsonaros chegando da Argentina.

Selam a paz – Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Dias Toffoli selaram a paz durante uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Pelo interior – Pré-candidatos a prefeito de cidades do interior se movimentam em contatos com lideranças de povoados para fortalecer seus nomes.

Alguns acordos – Em Aracaju também há uma movimentação de pré-candidatos para formação de alianças. Muitos acordos começam a ser fechados.

Sorteios de prêmios – O Senado aprovou um projeto de lei que autoriza a realização de concursos e sorteios de prêmios por emissoras de rádio e televisão.