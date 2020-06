Abastecimento de água será suspenso em bairros de Aracaju

26/06/20 - 05:56:16

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que Aracaju e Barra dos Coqueiros terão o fornecimento de água interrompido nesta sexta-feira (26) para fazer uma manutenção corretiva do sistema, serviço que só deverá ser concluído às 22 horas.

Os bairros que terão o abastecimento interrompido são: Alto da Jaqueira, Cidade Nova, Cirurgia, Centro, Coqueiral, 18 do Forte, Getúlio Vargas, Industrial, Japãozinho, Jetimana, Lamarão, Olaria, Palestina, Pereira Lobo, Ponta da Asa, Porto Dantas, Sanatório, Santo Antônio, Santos Dumond, São José, Soledade, Suissa, Dom Luciano, Atalaia Nova e Barra dos Coqueiros.

A previsão para regularizar o abastecimento gradativamente é a partir das 22 horas do mesmo dia. Se os serviços forem concluídos antes do previsto, o abastecimento será restabelecido sem qualquer outro aviso. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.