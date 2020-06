Banese Alimentação ajuda empresas na satisfação e produtividade de colaboradores

57 mil cartões estão aptos para transações em estabelecimentos comerciais

Oferecidos pelas empresas aos seus funcionários, os benefícios do vale-alimentação estão influenciando cada vez mais na produtividade e satisfação dos colaboradores. A oferta de benefícios é uma estratégia no meio empresarial e além de proporcionar mais qualidade de vida aos empregados, também é vantajoso para as empresas.

Em Sergipe, o Banese Alimentação alcançou este ano a marca de 57 mil cartões aptos para transações em estabelecimentos comerciais, ajudando empresas na busca por uma alimentação equilibrada e saudável para os trabalhadores. O produto é administrado pela Seac – Sergipe Administradora de Cartões Ltda, empresa do grupo Banese, e

movimenta uma cadeia que agrega e gera valor para os públicos com quem se relaciona: empresas, empregados e comerciantes.

“Antigamente, eles eram oferecidos em forma de tickets de papel, mas hoje estão disponíveis no formato de cartões magnéticos similares aos cartões de bancos, o que resultou em muito mais praticidade e facilidade de uso para todos”, lembra Katiane Alves dos Santos Bezerra, Superintendente de Operações e Tecnologia da Seac.

O cartão de vale-alimentação surgiu no mercado como uma forma de substituir as cestas básicas distribuídas pelas empresas nos anos 80 e 90, e pode ser utilizado em supermercados, padarias, açougues, mercearias, hortifrútis e outros locais de compras mais gerais.

O benefício tem se mostrado também importante para as empresas, já que a verba destinada para abastecer os cartões de vale-alimentação é livre de tributações fiscais. Além disso, o Programa de Alimentação dos Trabalhadores (PAT), do governo federal, concede incentivo fiscal para quem oferece vale-alimentação, sendo possível reduzir até 4% os custos com imposto.

“A concessão do vale-alimentação é uma ferramenta motivadora e que pode influenciar na produtividade. Trabalhadores satisfeitos geram resultados melhores e contribuem para um ambiente mais sadio. Além disso, o benefício demonstra que a empresa é interessada no bem-estar do profissional, o que melhora as relações trabalhistas”, comenta Katiane

Com abrangência local, o Banese Alimentação conta com mais de 600 empresas em seu portfólio de clientes e 10 mil estabelecimentos comerciais credenciados.

