BATIDA ENTRE CARRO DE PASSEIO E CAMINHÃO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA BR-235

26/06/20 - 06:02:21

Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (25) envolvendo um carro de passeio e uma caçamba, na BR-235, município de Areia Branca, provocou a morte de uma mulher.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas estavam no veículo de passeio e uma delas, uma mulher que estava no banco traseiro, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.