BNB seleciona 120 projetos para programação virtual nos CCBNB

26/06/20 - 05:22:47

Cento e vinte projetos foram selecionados na “Chamada Pública para Programação Virtual dos Centros Culturais Banco do Nordeste” (CCBNB). A seleção contemplou grupos e artistas individuais dos nove estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, abrangendo linguagens de artes cênicas, artes visuais, atividades infantis e música, nas modalidades “Performance artística” e “Formação”.

Os projetos selecionados comporão a programação virtual dos CCBNB localizados em Fortaleza (CE), em Juazeiro do Norte (CE) e em Sousa (PB). Seus conteúdos serão executados em plataforma on-line, transmitidas pelas redes sociais dos centros culturais, conforme previsto na “Chamada Pública” aberta em 26 de maio.

A relação do projetos e suas respectivas linguagens, grupos e artistas selecionados podem ser conferidos no portal do Banco do Nordeste, acessando “Conheca o Resultado”, no link bnb.gov.br/cultura/editais/programacao-virtual-2020.

Banco do Nordeste