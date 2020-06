BOLETIM DO CORONAVÍRUS EM ARACAJU: 400 NOVOS CASOS CONFIRMADOS E 12 MORTES

26/06/20 - 09:22:35

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19h desta quinta-feira, 25, foram registrados 400 novos casos de covid-19 na capital e 13 óbitos.

Do total de óbitos, nove eram homens: 62 anos, tireoidite de hashimoto; 44 anos, sem registros de comorbidades; 93 anos, hipertensão e neoplasia; 43 anos, hipertensão; 81 anos, sem registros de comorbidades; 65 anos, hipertensão e obesidade; e 39 anos, hipertensão. Todos esses vieram a óbito ontem, 24.

Houve ainda o de outro homem com 93 anos, sem registros de comorbidades (óbito dia 23) e outro com 57 anos, doença renal crônica (óbito dia 25).

Das quatro mulheres, uma tinha 67 anos, diabetes e hipertensão e outra 49 anos, obesidade. Ambas vieram a óbito dia 24. Outra mulher tinha 72 anos, diabetes, doença cardiovascular e obesidade (óbito dia 25); e a quarta mulher tinha 43 anos, neoplasia (óbito dia 23).

Dos novos casos confirmados 229 são mulheres, com idade entre menor de um ano e 94 anos; e 171 homens com idade entre menor de um ano e 82 anos.

Com isso, sobe para 12.362 o número de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Aracaju. Destas, 310 estão internadas em hospitais; 4.903 estão em isolamento domiciliar; 6.913, que estavam infectadas, já estão recuperadas; e 236 vieram a óbito.

Dos 107 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, todos estão internados.

Foram descartados 7.132 casos do total de 19.601 testados.