Estude em Casa: disponível a programação da 11ª semana de transmissão das aulas

26/06/20 - 10:55:59

O programa “Estude em Casa” chega a sua 11ª semana na próxima segunda-feira, 29, com mais uma programação de conteúdos para os alunos dos ensinos Fundamental e Médio. No período de 29 de junho a 3 de julho, os estudantes poderão assistir às aulas com assuntos que contemplam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para quem quiser acompanhar, o cronograma dessa 11ª semana já está disponível no portal Estude em Casa, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

As videoaulas seguem uma programação com 4 horas e 40 minutos de aulas por dia. Das 9h às 11h40, o conteúdo é voltado para os estudantes do ensino fundamental maior, e das 16h às 18h, para o ensino médio.

O “Estude em Casa” é uma iniciativa fruto da parceria estabelecida entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o Governo do Estado do Amazonas, cuja finalidade é ofertar conteúdo didático aos estudantes do ensino fundamental maior e ensino médio. Pode-se assistir às aulas tanto pelo portal da Seduc, quanto pela TV Aperipê, canal 6.1,

Na segunda-feira, 29, pela manhã, os alunos do ensino fundamental (anos finais) terão aulas dos seguintes componentes curriculares e temas: Geografia (Orientação), Matemática (Expressões numéricas com números inteiros), História (Abolição e República, Matemática (Equações do segundo grau completa).

Já os estudantes do ensino médio iniciarão a semana com Biologia (Membrana plasmática, envoltório e permeabilidade celular), Química (Introdução à termoquímica, processos endotérmicos e exotérmicos), Matemática (Números complexos, adição e subtração).