Forró Caju em Casa apresenta o autêntico e releituras do forró nesta sexta, 26

26/06/20 - 11:00:20

Arruma a sala, afasta os móveis que a programação do Forró Caju em Casa desta sexta-feira, 26, é um chamado à dança, do forró tradicional ao arrojado. Através do seu canal no Youtube, a Prefeitura de Aracaju segue a programação do evento coordenado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) que tem como principal intuito fomentar a cadeia artística local e oferecer entretenimento de qualidade à população durante o necessário período de distanciamento social.

A partir de um edital emergencial, o Forró Caju em Casa selecionou as atrações e as apresentações estão sendo transmitidas online, em formato de lives, até a próxima segunda-feira, dia 29. Ao todo, foram selecionadas 45 atrações e, nesta sexta-feira, quatro atrações chegarão à sua casa.

Para abrir os trabalhos do “sextou”, sobe ao palco virtual Dialeto Nordestino, às 21h. Formada por jovens músicos, a banda traz em si, apesar da juventude, toda a raiz do autêntico forró. Com alegria e descontração, o som do trio chegará às residências traduzindo a linguagem nordestina em forma de música.

Às 21h30, é a vez da banda Os Três Muleques pedirem licença para adentrar a sua casa, três que, na verdade são seis. Com toda a alegria comum ao forró, o grupo levará o autêntico pé de serra com a influência de grandes nomes nordestinos, além de uma pitada de músicas autorais.

Já consagrada pelo público sergipano, às 22h, é a vez de a Naurêa bater à sua porta. A banda levará um som que reinventa batidas populares e mescla tradicionais ritmos nordestinos, como forró, samba de coco, xote e baião, com um toque carregado de desenvoltura e criatividade.

Para dar seguimento à programação da noite, o cantor cearense mais sergipano que existe, João César Carvalho de Sena, ou simplesmente Sena, estará “online” no Forró Caju em Casa. Com uma bagagem de cerca de 28 anos de estrada, ele levará o forró raiz e tradicional para dentro das casas, com forte influência de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Trio Nordestino.

Já às 23h, se apresenta Luiza Lú. Veterana de Forró Caju, a cantora sergipana participou da primeira edição do evento, quando ainda ocorria na Praça Fausto Cardoso. Agora, ela se reinventa junto com a festa e transfere a exaltação à cultura sergipana para o ambiente virtual. Para a sua apresentação, podem esperar que Luiz Gonzaga não vai faltar.

Por fim e não menos importante, Skama de Peixe fechará a noite do Forró Caju em Casa desta sexta. Às 23h30, a banda iniciará a sua apresentação reforçando o ritmo nordestino de raiz.

