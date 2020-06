Fruto do sonho de Valmir, Hospital do Amor pode vir na gestão de Ibrain Monteiro

26/06/20 - 05:40:38

Um sonho antigo do ex-prefeito de lagarto, Valmir Monteiro está perto de ser concretizado e pode vir na gestão de Ibrain Monteiro

Foi em 2016, quando atuava como deputado estadual, que Valmir Monteiro esteve em Brasília em busca do apoio do senador Eduardo Amorim para aprovação de recursos para implantação do Hospital do Amor em Lagarto, em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos. Partiu de Valmir Monteiro e de imediato contou com o apoio de ambos a vontade de implantar uma base regional com todos os tratamentos necessários para o Câncer na cidade de Lagarto, colocando à disposição de todos do Estado um tratamento mais rápido e eficaz.

O sonho de Valmir Monteiro de oferecer tratamento gratuito para o câncer começou a ganhar forma no dia 19 de junho de 2017, quando Valmir se tornou prefeito da cidade, com a unidade fixa de diagnóstico e prevenção do Hospital de Câncer de Barretos (HCBarretos), onde foram investidos R$ 1 milhão para o custeio dos serviços disponibilizados às mulheres que buscarem atendimento na unidade. Porém, Valmir Monteiro desejava mais que uma unidade fixa, ele queria a construção de um Hospital do Câncer e já tinha até escolhido o nome “Hospital do Amor de Lagarto”, esse sonho começou a se concretizar e pode ser seu filho Ibrain Monteiro, pré-candidato a prefeito de Lagarto, a ser o gestor que cuidará dessa unidade, é o que sonha muitos lagartenses.

Foto assessoria

Por Heriêta Schuster