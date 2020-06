Governo debate políticas públicas LGBTQI+ em “LIVE do Orgulho”, nesta sexta

26/06/20 - 07:52:50

Em transmissão pelo YouTube SEIAS SE, LIVE traz representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Assistência Social de Aracaju

Nesta sexta-feira (26), às 18h, acontecerá a Live do Orgulho: Debatendo Políticas Públicas e Direitos da População LGBTQI+, com transmissão ao vivo pelo YouTube SEIAS SE. Em alusão ao Dia Mundial do Orgulho LGBTQI+, celebrado em 28 de junho, a live é realizada pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), e terá participações de representantes da assessoria técnica LGBTQI+ da Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju e do Departamento de Promoção de Direitos LGBT do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH/Governo Federal).

Além de dialogar sobre a importância da data – que representa um marco na luta pelos direitos da população LGBT – a live debaterá políticas públicas para esta população, além de ações de enfrentamento à violência LGBTfóbica. “Junto à data, a gente vem discutir sobre a luta diária contra a LGBTfobia, em um contexto de índices alarmantes de violência a esta população. Debater sobre o enfrentamento à violência é debater também políticas públicas de acesso a direitos, importantes para reduzir as desigualdades sociais, inserir a pessoa LGBT no mercado de trabalho e na sociedade, e garantir o direito de ir e vir, como tem qualquer outro cidadão”, destaca a referência técnica em políticas públicas para população LGBTQI+ da SEIAS, Adriana Lohanna, que fará a mediação da live.

Lohanna reforça que a luta é longa e continua, mesmo com alguns dos avanços já conquistados no Brasil. “Tivemos alguns avanços em nosso país, como a legalização do casamento para pessoas homossexuais, alteração do registro civil para pessoas transsexuais e a derrubada da portaria que proibia homens gays de doarem sangue. São lutas diárias dessa comunidade e o Estado deve promover a plena garantia de direitos a esses cidadãos”, defende.

Representando o Governo Federal, a convidada Marina Reidel [diretora de Promoção dos Direitos LGBT do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos] falará sobre como o Executivo nacional vem pensando as políticas públicas para esta população. “É fundamental que nós possamos dialogar constantemente sobre as políticas públicas LGBT, principalmente neste momento em que estamos vivendo a pandemia e tantas dificuldades. Dentro desse contexto, para nós, enquanto população LGBT e também enquanto Departamento de Promoção de Direitos LGBT do Ministério, é muito relevante que possamos estar juntos e juntas dialogando”, pontua Marina Reidel.

A Live contará também com a participação do assessor técnico LGBTQI+ da Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju (SEMFAS), Marcelo Lima de Menezes, que contará a experiência de execução das ações junto à sociedade. “Em um momento de pandemia e de situações catastróficas em todo o mundo, essa live vai colocar alternativas sobre políticas públicas e ações na defesa pelos direitos. Na minha participação, irei relatar as ações concretas que fizemos em prol da comunidade LGBTQI no município de Aracaju, apresentando os principais pontos de nossos relatórios e ações na ponta, nos bairros, na população LGBTQI mais precisada da capital sergipana”, conclui Marcelo.

Para acompanhar os debates, basta acessar: https://www.youtube.com/watch?v=8ZZSvJoVZxI.

