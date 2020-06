HOMEM É PRESO LEVANDO DROGAS EM COMIDA PARA INTERNOS DO COMPAJAF

26/06/20 - 09:37:31

Um homem foi detido após ser identificada a presença de material entorpecente e outros itens submersos em uma garrafa, que saiu da cozinha da unidade, contendo vitamina, que seria entregue a internos do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no Santa Maria. O caso ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira, 25.

De acordo com a direção da unidade prisional, o material foi encontrado durante uma revista na alimentação destinada aos internos. Diante do flagrante, foram analisadas as câmeras de segurança da cozinha. Foi solicitada a presença de suspeitos da ação à diretoria do presídio.

Inicialmente, todos negaram a ação. Mas, após revista no material deles, que estava no alojamento da unidade prisional, foi encontrada mais uma quantidade dos itens apreendidos. O material estava na mochila de um deles. Diante do flagrante, os outros dois foram dispensados.

O suspeito, então, confessou a ação e foi detido. Ele foi encaminhado para o Departamento de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, onde foi realizado o auto de prisão em flagrante.

fonte e foto: SSP/SE