Inimigo a ser vencido

26/06/20 - 08:12:30

Talvez só em 1918, na pandemia da gripe espanhola, Sergipe chorou as mortes de 30 conterrâneos num só dia. Esta semana, a Covid-19 repetiu essa tragédia, enlutando 30 famílias na capital e no interior. Precisamos reagir contra esse inimigo invisível que, além dos óbitos e dos milhares de infectados, está colapsando a rede hospitalar e aniquilando a economia estadual. Não adianta o governo tentar regular o isolamento social, baixando sucessivos decretos, se as pessoas continuarem desafiando o coronavírus de peito aberto. É preciso que haja uma campanha de conscientização envolvendo toda a sociedade, mostrando que não se trata de uma “gripezinha” qualquer. Urge convencer o povo que a quarentena ainda é o único remédio capaz de reduzir a curva da contaminação e derrotar este inimigo mortal. Do contrário, vamos continuar contando mortos. Ó Senhor, tende piedade de nós!

Político sujismundo

E a Justiça voltou a condenar o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita, por improbidade administrativa. Acusado de não prestar contas de recursos federais, o ex-gestor terá que devolver R$ 677 mil aos sofres públicos. A Justiça também determinou a perda dos direitos políticos por três anos, mas isso o dito cujo já perdeu há muito tempo. Alguém sabe por que um político com rabo de palha tão grande como Sukita ainda encontra quem vote nele? Home vôte!

Conta gotas

O governo de Sergipe começa a pagar os salários deste mês na próxima terça-feira. Neste dia, recebem os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil. Também bota o salário no bolso o pessoal efetivo do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese, e todos os servidores da Secretaria da Educação. Quem ganha mais de três “pilas” só verá a cor da grana no distante dia 10 de julho. Danôsse!

Live com Evo

O senador Rogério Carvalho (PT) participa, hoje, de uma live com o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Como todos sabem, sob pressão dos militares, o líder político boliviano renunciou o mandato e se exilou no exterior. O bate papo está marcado para às 10 horas e pode ser assistindo no facebook @RogérioCarvalho131. Na pauta, a

geopolítica latino-americana e os desafios do enfrentamento ao coronavírus. Vixe!

Azul de volta

A empresa aérea Azul está de volta a Aracaju. Saindo da capital sergipana para Recife, os três voos semanais da companhia estão sendo cumpridos por aeronaves modelo ATR 72-600, com capacidade para até 70 pessoas. No Recife, os clientes podem fazer conexão para Congonhas, Campinas, Brasília, Belém, Fortaleza, Salvador, etecetera e tal. O secretário estadual de Turismo, Sales Neto, comemorou o retorno da Azul: “São tempos difíceis mas, aos poucos, as coisas estão voltando para o seu lugar”. Melhor assim!

Maioria feminina

As mulheres são maioria na seccional sergipana da OAB: são 5.212 advogadas e 5.044 causídicos. Pesquisa feita pela Ordem nacional mostrou que, além de Sergipe, elas são em maior número na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. O levantamento também mostrou que há mais de 10 anos as mulheres são maioria dos ingressantes no curso de Direito. Segundo o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a presença majoritária feminina na advocacia sergipana é uma realidade que orgulha a classe. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Ficou pra depois

Foi adiada para a próxima terça-feira, a votação do projeto de lei que visa combater notícias falsas disseminadas pelas redes sociais. A decisão veio após vários senadores terem pedido mais tempo para se tentar chegar a uma decisão mais “unida”. Autor da proposta, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) reforçou que, na sua versão final, o projeto não trata de regulação de conteúdo. Em vez disso, o foco são medidas contra contas e perfis robotizados, impulsionamentos em massa de mensagens e uso do anonimato para a prática de crimes contra a honra. Então, tá!

Dividendos do Banese

O conselho de administração do Banese aprovou a proposta de pagamento de dividendos adicionais no valor de R$ 2,742 milhões, relativos a 2019. Segundo o jornal Valor Econômico, a iniciativa foi aprovada, com dois votos contrários, apesar de a diretoria do banco ter orientado para que não fossem pagos dividendos acima do mínimo obrigatório. O argumento para não aprovar o pagamento foi a modificação do cenário econômico causada pela Covid-19 e as deliberações do Conselho Monetário Nacional relativas às práticas de gestão e manutenção de capital dos bancos”. Marminino!

Contra o veto

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) está fazendo campanha contra o veto integral do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Projeto de Lei que regulamente a profissão de historiador. Segundo o petista, há décadas, estudantes, associações e pesquisadores lutam por esse reconhecimento. “Na condição de professor de História, coloco o nosso mandato pela derrubada do veto e em defesa da valorização e da regulamentação de nossa atividade profissional”, afirma Iran. Certíssimo!

Carga valiosa

Um sergipano de 28 anos foi flagrado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro transportando em sacos a bagatela de R$ 711 mil. Questionado pela Polícia Federal sobre tão valiosa carga, o moço revelou que estava indo para Curitiba e que ganharia R$ 4 mil se entregasse a bufunfa no destino. Um inquérito foi instaurado para investigar suposta lavagem de dinheiro e, além de ter sido indiciado, o sergipano teve o celular apreendido. Misericórdia!

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 27 de abril de 1931.