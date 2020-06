MORRE DAMIÃO DA CONCEIÇÃO BARRETO, PAI DO EX-DEPUTADO ADELSON BARRETO

26/06/20 - 10:47:04

Morreu na manhã desta sexta-feira (26) o senhor Damião da Conceição Barreto, “Seu Cula”, como era conhecido, pai do ex-deputado e radialista Adelson Barreto e avô do ex-vereador de Aracaju, Tijói Barreto.

Ele estava internado no Hospital São José , entubado, após contrair uma pneumonia e COVID. Na manhã de hoje seu estado de saúde se agravou e ele acabou morrendo.

A família ainda não definiu o local e horário de sepultamento.

As informações são do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida