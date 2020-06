PM REALIZA OPERAÇÃO NA CAPITAL E NO INTERIOR PARA CUMPRIMENTO DE DECRETO

26/06/20 - 09:14:57

Na operação, 128 policiais militares e 36 viaturas foram empregados no combate à criminalidade no estado de Sergipe

Na quinta-feira, 25, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) deu início a Operação Expediente Operacional na capital e em várias regiões do interior do estado. As ações visam combater à criminalidade e o cumprimento do Decreto Governamental.

A Operação Expediente Operacional aconteceu nessa manhã com por determinação do comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral, e abrangeu áreas do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), com o emprego de policiais militares que, normalmente, desempenham suas funções em caráter administrativo, somando-se ao efetivo ordinário.

De acordo com o comandante do CPMC, coronel José Moura Neto, a operação teve um o intuito de dar um alento à sociedade, com o emprego de mais viaturas extras nas ruas que deram o suporte ao policiamento ordinário com o emprego de viaturas extras.

Já o comandante do CPMI, coronel Fábio Fonseca Rolemberg, enfatizou que as ações também objetivam combater o tráfico de entorpecentes e a apreensão de armas de fogo, como também o apoio ao cumprimento do Decreto do Governo do Estado nas medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus.

Informações e foto ASN