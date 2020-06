PREFEITURA DE ARACAJU PAGA SALÁRIOS DE JUNHO AOS SERVIDORES NA SEGUNDA

26/06/20 - 10:28:41

A Prefeitura de Aracaju realiza o pagamento dos salários dos servidores referente ao mês de junho, nesta segunda-feira, 29. De maneira antecipada, serão pagos os vencimentos de todos os trabalhadores ativos e inativos da gestão municipal. Também será paga a primeira parcela do décimo terceiro dos servidores nascidos em maio e junho. Mais de R$ 85 milhões serão injetados na economia com o pagamento em dia do funcionalismo público. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 26, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

“Dia 29, dia de São Pedro, de maneira antecipada, todos os servidores estarão com o dinheiro na conta. Ainda que não possa ter as comemorações tradicionais da época, estamos pagando todos os trabalhadores da administração municipal – aposentados, pensionistas, cargos em comissão e servidores efetivos, no dia 29, a partir de 12h, para que eles possam honrar seus compromissos. Além do salário deste mês, pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro para aqueles que nasceram nos meses de maio e junho”, informou Edvaldo.

O prefeito reiterou que o pagamento em dia representa “um esforço gigantesco em favor do desenvolvimento econômico da cidade”. “É um esforço gigantesco que estamos fazendo, investindo mais de R$ 85 milhões na economia para que possamos colaborar com o desenvolvimento econômico da nossa capital, nesse momento difícil. Temos feito um esforço muito grande no combate ao coronavírus e temos tomado atitudes que me dão esperanças de que haveremos de vencer essa pandemia. Além de combater a pandemia, estamos trabalhando muito para melhorar a vida dos aracajuanos e aracajuanas, e isso inclui o pagamento em dia dos salários de todos os servidores”, afirmou Edvaldo.

Agradecimento aos servidores

Edvaldo destacou ainda que a antecipação dos salários demonstra o respeito da gestão “com os servidores que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus”. “Aproveito para agradecer aos trabalhadores da Assistência Social, Emsurb, Guarda Municipal, SMTT, Planejamento, Finanças,Turismo, Esporte, Funcaju, Comunicação e todas as outras secretarias pelo empenho, esforço e pela atuação nesse combate ao coronavírus. Estamos todos juntos no enfrentamento, mas mais do que isso, estamos unidos para transformar nossa cidade em um lugar cada vez melhor. Faço ainda um agradecimento especial aos servidores da Saúde que estão se dedicando nesse momento tão difícil da pandemia. É em respeito a cada um de vocês que estamos antecipando o pagamento dos salários referente ao mês de junho”, ressaltou.

A atual gestão realiza o pagamento em dia, dentro do mês trabalhado, desde o seu início, em janeiro de 2017. De lá para cá, foram 42 meses honrando o servidor público, chegando há 47 folhas de pagamento integralmente pagas (42 folhas correntes, três folhas de décimo terceiro e duas folhas que não foram pagas pela administração anterior).

AAN