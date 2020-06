Rosman defende a criação de políticas públicas para tratamento de dependentes químicos

26/06/20 - 09:00:02

O Dia Mundial de Combate as Drogas envolve duas áreas muito importantes: saúde e segurança. O pré-candidato a vereador de Aracaju, Rosman Pereira (PP), destaca que esse é um assunto que precisa ser discutido de forma permanente e sugere o fortalecimento de políticas públicas no combate, prevenção e tratamento ao uso de drogas. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 200 milhões de pessoas no mundo, entre 15 e 64 anos, fazem o uso de drogas ilícitas.

“Em relação ao tratamento, como pré-candidato a vereador em Aracaju, queremos propor o fortalecimento de equipamentos de Saúde, como CAPS e CAPS AD para o tratamento das pessoas, mas também fazendo uma parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada, em especial aquelas que tratam da parte espiritual do individuo para tenhamos um tratamento completo, envolvendo corpo, mente e espírito”, destaca Rosman.

Proposta de Programa Municipal

O pré-candidato a vereador destaca que pretende propor, por parte da Prefeitura Municipal, a criação de um Programa de Prevenção ao uso de Drogas e Recuperação de Dependentes Químicos, Programas como esses já são realizados em outras cidades, como em Cascavel, no Paraná. O objetivo é a execução de ações de prevenção, tratamento, reinserção social, acesso à justiça e cidadania e de redução de situações de vulnerabilidade social e de saúde, aos usuários de substâncias psicoativas.

Além disso, a criação de um Cartão com o objetivo de identificação do beneficiário deste programa, sendo de uso exclusivo nas instituições credenciadas para esse fim, com a finalidade de monitorar o acompanhamento durante todo o período de acolhimento institucional desse beneficiário. No cartão deverá conter, digitalmente gravados, a identificação do beneficiário, contatos de familiares ou pessoas próximas, prontuário médico e observações pertinentes ao paciente.

Por Ascom / Rosman Pereira