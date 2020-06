Sergipe: Maria do Carmo consegue mais recursos para a área da saúde

26/06/20 - 07:04:48

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) conseguiu liberar mais recursos destinados à área da saúde no Estado de Sergipe. Desta vez, foram R$ 1,819 milhão para o Hospital do Amor, em Lagarto, e mais R$ 13,296 milhões para o Governo do Estado investir em custeio de Média e Alta Complexidade da Saúde. “Esses valores foram pagos com verbas da nossa cota na emenda de bancada”, explicou, lembrando que o Hospital do Amor é referência no tratamento de câncer na América Latina e tem servido bem à população sergipana.

Maria, também, garantiu o empenho de verbas das suas emendas individuais. Do montante empenhado, R$ 300 mil são destinados ao Hospital Santa Isabel, R$ 200 mil para o Hospital São José, ambos em Aracaju, e R$ 200 mil para a maternidade São José, no município de Itabaiana. Todo o dinheiro é para aquisição de equipamentos para as unidades de saúde. “Esses recursos conseguidos por nós parlamentares têm sido um alento para os gestores do Estado e dos Municípios, pois nem sempre conseguem ter acesso, com agilidade, aos repasses que cabem ao Governo Federal”, pontuou a senadora.

A senadora Maria do Carmo já destinou mais de R$ 70 milhões com foco em ações de saúde para o enfrentamento ao Covid-19. “Nós sabemos das dificuldades provocadas por essa pandemia e, precisamos fazer os encaminhamentos necessários para que o povo sergipano sofra o menor impacto possível. Claro que nem tudo depende da gente. Mesmo trabalhando home office, mantemos contato, corremos atrás, conseguimos a verba, mas nem sempre o pagamento é feito com brevidade que se espera, especialmente, num momento tão delicado como o que todos estão enfrentando”, disse.

