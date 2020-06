SUSPEITO ASSALTAR CHÁCARAS E RESIDÊNCIAS É MORTO EM CONFRONTO COM PMs DO COE

26/06/20 - 06:41:14

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) cumpriram nesta quinta-feira (25) o mandado de prisão de Marlio Oliveira de Jesus, que já havia sido preso outras duas vezes. O suspeito era integrante de uma quadrilha responsável por diversos assaltos em chácaras e residências no estado de Sergipe.

Segundo informações, o grupo tático dirigiu-se ao conjunto Maria do Carmo, no município de Nossa Senhora do Socorro, a fim de efetuar a prisão do suspeito. Chegando na localidade, o grupo fez a entrada tática na residência. A operação foi possível, com informação do serviço de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Marlio estava na sala de casa e reagiu à abordagem, efetuando dois disparos de arma de fogo, e houve revide dos policiais revidaram. Após a ação, foi prestado socorro ao suspeito, mas não resistiu aos ferimentos.

Marlio é integrante da mesma quadrilha do criminoso conhecido como “Poli”, preso diversas vezes pelas polícias, o qual também entrou em confronto com a polícia há cerca de 20 dias. As investigações vão continuar a fim de identificar outros envolvidos com o grupo criminoso.

Fonte e fotos: SSP/SE