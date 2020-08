AÇÃO CONJUNTA DA PM E PC FECHA PROSTÍBULO E APREENDE DROGAS EM RIBEIRÓPOLIS

23/08/20 - 07:39:00

Uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil na noite deste sábado (22) resultou no fechamento de uma casa de exploração sexual, prisão por favorecimento da exploração sexual de adolescente e apreensão de drogas, na cidade de Ribeirópolis.

A operação contou as equipes táticas do 3°Batalhão da PM, da Companhia Integrada em Operações em Áreas de Caatinga (Ciocap), Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) e das equipes da Polícia Civil em Ribeirópolis e Frei Paulo.

Segundo o delegado Gregório Bezerra, as denúncias eram constantes sobre a exploração sexual de menores de idade e uso de drogas no referido bar, conhecido como Bar da Galega. “E de fato, quando foi feita a fiscalização na noite desta sexta-feira pelas forças policiais constatou-se a veracidade das denúncias e a proprietária do Bar foi presa em flagrante delito, a Sra Marluce de Jesus Santos”, explicou o delegado.

Na ocasião, também foi feita a apreensão drogas, substância semelhante à maconha, com o irmão de Marluce, Marcelo Silva Santos, que inclusive já tinha sido preso por roubo e solto há uma semana.

Também foram fiscalizados outros bares da cidade. No Bar da Mangueira, também foi feita apreensão de drogas, pinos com substância análoga à cocaína, que estava na posse de Michel Rezende da Fonseca.

As Polícias do Estado de Sergipe agradecem o apoio da população e reforçam que estão prontas para proteger e melhor servir aos cidadãos sergipanos. Qualquer conhecimento sobre crimes denuncie no 181, sua identidade será mantida em sigilo.

Informações e foto SSP