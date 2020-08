Adélia Franco terá novo trecho em meia pista a partir desta segunda

23/08/20 - 09:27:55

A Prefeitura de Aracaju informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 24, dará continuidade à obra de recapeamento asfáltico entre as avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco, no bairro Grageru, no trecho entre a rotatória onde está localizada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Sinhazinha e o Asilo Rio Branco. Para isso, haverá um estreitamento de pista no local.

Para evitar possíveis congestionamentos, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local para orientar os condutores e efetuar os desvios, caso haja necessidade, de modo a evitar transtornos para a mobilidade urbana durante a execução da obra. Após a rotatória, o condutor que segue no sentido Sul da Adélia Franco terá apenas uma faixa de rolamento.

Esse trabalho faz parte da obra de infraestrutura do corredor Hermes Fontes. O superintendente da SMTT, Renato Telles, recomenda aos condutores que redobrem a atenção ao trafegar pela localidade. “Não estão previstos, por enquanto, desvios, mas, como haverá máquinas e homens trabalhando na via, o trânsito pode ficar lento pontualmente. Por isso, é importante que os condutores fiquem atentos ao passar pelo trecho em obras”, disse.

Fonte: SMTT