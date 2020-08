DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT DE ESTÂNCIA EMITE NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE

23/08/20 - 09:42:43

A Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores de Estância vem a público manifestar total apoio e irrestrita solidariedade ao companheiro Luciano Ferreira dos Santos , pré-candidato a vereador, no município de Arauá, por conta das agressões verbais e da tentativa de assassinato que o mesmo sofreu, neste sábado, 22/08.

Luciano da Bolandeira como é carinhosamente tratado, é militante histórico do Partido dos Trabalhadores e da esquerda arauaense, conhecido em toda região sul do Estado de Sergipe pela sua aguerrida militância em defesa intransigente da classe trabalhadora, especialmente dos menos favorecidos.

É servidor Público Estadual e vem fazendo uma pré-campanha ativa e brilhante nas redes sociais, defendendo um novo projeto político e administrativo, por isso mesmo tem se constituído num dos principais nomes do PT a pleitear uma cadeira para a Câmara Municipal daquela cidade.

Neste sábado por volta de meio dia, enquanto almoçava na sua residência, no Povoado Bolandeira, foi surpreendido com a visita inusitada do senhor Denílson Ribeiro que tentou derrubar a porta diversas vezes, para agredi-lo, o que felizmente não aconteceu. Essa atitude torpe e violenta, é profundamente lamentável e tem como objetivo principal intimidar e calar a voz do respeitado militante petista, na sua luta cotidiana contra o descaso e as injustiças, na cidade irmã de Arauá.

O PT estanciano apoia e se solidariza com o companheiro Luciano Ferreira dos Santos e repudia com coragem e veemência essa prática autoritária e covarde, que teve como autor, de acordo com áudios e postagens em vários grupos de Whatsapp, o Senhor Denílson Ribeiro, aliado e correligionário do deputado federal Valdevan Noventa, e solicita das autoridades e Instituições competentes a apuração adequada, bem como a punição exemplar do responsável.

Saudações petistas,

Estância, 22 de agosto de 2020.

José Domingos Machado Soares

Presidente