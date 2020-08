TENENTE HELIOMARTO REZENDE AFIRMA QUE NÃO IRÁ DISPUTAR UMA VAGA PARA A CMA

23/08/20 - 08:22:16

Após receber vários convites para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju, o médico-veterinário e tenente da Polícia Militar, Heliomarto Rezende, confirmou que não irá participar do pleito eleitoral este ano.

Desde o inicio do ano que o tenente Heliomarto tem participado de reuniões e receber convites de vários agrupamentos políticos e, no inicio, várias pessoas apostavam em uma candidatura, porém neste sábado (22) ele comunicou que pretende focar “na minha profissão Militar e Veterinário”. As informações são de que, embora não se candidate, irá participar de forma indireta com seu apoio. Ele só não disse qual grupo irá apoiar.

Em nota, o tenente Heliomarto Rezende diz que “venho por meio desta agradecer ao Presidente da Câmera de Aracaju Nitinho Vitale, ao ex-secretário Jorginho, ao deputado Estadual e amigo irmão Rodrigo Valadares, ao senhor Clovis Barbosa, ao ex-deputado e amigo Robson Viana, ao ex-deputado Federal Jony, ao amigo sargento Moraes, pelos convites para que eu pudesse participar das eleições a Vereador por Aracaju. Agradeço de coração mas em conversa com a família tomei decisão de focar na minha profissão Militar e Veterinário”.