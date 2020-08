Unit celebra colação de grau de forma on-line devido a pandemia

23/08/20 - 08:51:48

Foram escolhidos formandos de cada área do conhecimento para representar os demais e o critério utilizado foi a média ponderada

A conquista do ensino superior e as infinitas possibilidades que ele apresenta a cada formando foram celebradas pelo Grupo Tiradentes nesta quinta-feira (20). Por meio de transmissão on-line, o Grupo realizou cerimônia de celebração pela conclusão de curso de graduandos presenciais e EAD 2020.1.

A cerimônia foi transmitida pela página https://portal.unit.br/celebre/ e contou com as presenças do reitor da Universidade Tiradentes e fundador do Grupo Tiradentes, Jouberto Uchôa, do presidente do Grupo Tiradentes, Luciano Klima, coordenadores das aéreas de Saúde, Direito, Exatas, Gestão, Humanas e Sociais Aplicadas e de alunos formandos.

Foram escolhidos formandos de cada área do conhecimento para representar os demais e o critério utilizado foi a média ponderada.

Luciano Klima pontuou os desafios encarados pelos agora egressos e destacou o esforço da instituição em adaptar as aulas para on-line, por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Este é um momento de celebração. Os desafios encarados foram muitos e vocês têm muito mais a vislumbrar do mundo de oportunidade que só o conhecimento é capaz de oferecer. O Grupo Tiradentes é só orgulho porque o seu sucesso tem a ver com o afinco com que nossos professores se dedicam a você diariamente para inspirar os horizontes, ainda mais nesse período desafiador, que superamos com o corpo ministrando aulas ao vivo. Sucesso!”.

Representando os cursos de Gestão, o coordenador do curso de administração presencial, José Valter enviou mensagem para os formandos, assim como Gabriel Mendonça, que representou os cursos de Humanas; Juliana Dantas na área de Saúde e Mário Jorge o curso de Direito.

Werlles do Alto Souza, formando de Direito, representou os formandos da área e falou sobre a satisfação de concluir o curso em uma instituição reconhecida. O curso de Direito de Unit tem nota máxima (5) junto ao MEC.

“A universidade nos oferece um aparato técnico, com professores, biblioteca, eventos para chegarmos preparados ao mercado de trabalho. Os professores são inspirações para nós. Certamente esse plantio de cinco anos ocasionará grandes frutos”.

Coordenadora de Enfermagem, Maria Pureza Santa Rosa, enviou comentário durante a transmissão. ” Parabéns aos formandos, seus pais e familiares! Que você seja bem acolhido (a), que tenha uma excelente adaptação e grande sucesso no mundo do trabalho! Parabéns a Unit pela belíssima iniciativa!”.

Plínio Augusto, familiar de um formando, também registrou a alegria por acompanhar este momento. “Parabéns a todos, em especial a minha irmã, Priscila Monique, em Engenharia Civil. #OrgulhoDaFamília”.

Encerrando a celebração, o reitor da Universidade Tiradentes e fundador do Grupo Tiradentes, Jouberto Uchôa enviou mensagem para os egressos.

“A gratidão é o sentimento que mais prezo. Agradeço por confiar em nosso trabalho, principalmente, neste momento difícil que passamos. Temos orgulho por vocês terem passado parte da vida na universidade Tiradentes”.

Assessoria de Imprensa