Ação conjunta resulta em prisão por receptação e motocicleta roubada é recuperada

24/08/20 - 09:04:14

As investigações continuam para identificar envolvidos em crimes contra o patrimônio na região

Uma ação conjunta entre policiais militares da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e civis das Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos resultou na prisão de um homem por receptação e na apreensão de uma motocicleta, que possuía restrição de roubo. O caso foi registrado na tarde do domingo, 23, na zona rural de Campo do Brito.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, o veículo recuperado na ação policial foi localizado na região da praça do povoado Terra Vermelha, em Campo do Brito. O homem que estava em posse da motocicleta foi detido por receptação. O ciclomotor será devolvido à vítima.

As investigações continuam a fim de identificar envolvidos em ações criminosas contra o patrimônio, como as de roubo de veículos. Informações e denúncias que possam levar à identificação de suspeitos de crimes podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP