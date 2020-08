Alessandro defende o Renda Brasil sem aumentar tributação

24/08/20 - 18:17:36

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), vice-presidente da Frente Parlamentar da Renda Básica, participou de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na noite de quinta-feira (20), num movimento de aproximação com a equipe econômica do Governo Bolsonaro, para acelerar a reformulação do Bolsa Família. A proposta do Governo deve chegar ao Congresso ainda nesta semana.

– Nós buscamos o ministro para entender o que o governo tenta fazer no Renda Brasil. Queremos que a proposta chegue [ao Congresso] com linhas gerais já conhecidas, para que a gente trabalhe nele, disse Alessandro.

O senador sergipano defendeu ainda que não é preciso aumentar a tributação para criar o Renda Brasil. Segundo o senador, há como remanejar mais de R$ 100 bilhões de recursos do Orçamento para viabilizar o programa social. “O essencial é a boa vontade para construir uma boa proposta”, concluiu Alessandro Vieira.