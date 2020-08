Alunos do Ensino Médio podem se inscrever no Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia 2020

As inscrições para o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia 2020 estão abertas até o dia 11 de setembro. O tema neste ano será “Inteligência Artificial”, ramo da ciência que se ocupa em desenvolver sistemas capazes de simular o comportamento humano, como capacidade de raciocínio, autoaprendizagem, reconhecimento de padrões e solução de problemas.

Nessa edição o Prêmio será atribuído a cinco categorias: Iniciação Científica; Estudante Universitário; Jovem Pesquisador; Pesquisador Sênior; e Integração. Podem participar estudantes e pesquisadores nacionais ou residentes nos países membros ou associados ao Mercosul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela).

A categoria “Iniciação Científica” (modalidade individual ou equipe) é direcionada a estudantes do Ensino Médio e Técnico, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos, regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas, que tenham menos de 25 anos de idade até a data do encerramento das inscrições.

Para se inscrever, o interessado deverá preencher o formulário de submissão por meio do link da categoria pretendida, que se encontra no site www.premiomercosul.cnpq.br, no qual também estão disponíveis todas as orientações sobre a inscrição, como a documentação exigida, os temas, a formatação necessária dos trabalhos etc.

Para a coordenadora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase) da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Danielle Virginie, esse prêmio é mais uma oportunidade para estudantes e pesquisadores mostrarem os trabalhos que vêm desenvolvendo nas escolas. “O tema deste ano é muito provocador. Dentro dele temos outros subtemas, como a Internet das Coisas, Inteligência Artificial em Ambiente Rural etc. Os trabalhos não se limitam a construir um robô, por exemplo, mas também encontrar soluções a partir de inteligência artificial dentro de todos os subtemas. Nós temos trabalhos nas escolas que são desenvolvidos nessas áreas, e é importante que possamos dar visibilidade, fazendo com que esses projetos tenham a oportunidade de concorrer a uma premiação de tamanha relevância como o Prêmio Mercosul”, declarou.

Premiação

A premiação consistirá em quantias em dinheiro para os primeiros colocados em cada categoria. Os vencedores da área de “Iniciação Científica”, que é o caso dos alunos do Ensino Médio, ganharão o valor de R$ 8 mil. As demais premiações serão: R$ 15 mil (Estudante Universitário); R$20 mil (Jovem Pesquisador); R$ 22 mil (Pesquisador Sênior); e R$ 40 mil (Integração). Todos os trabalhos premiados são publicados em livro.

O Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa da Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do Mercosul (RECyT) e dos organismos de Ciência e Tecnologia dos países membros e associados, organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O Prêmio tem como objetivos reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul; incentivar a realização de pesquisa científica e tecnológica e a inovação; e contribuir para o processo de integração regional entre os países membros e associados, mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento científico e tecnológico.

