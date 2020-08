AUMENTO DO NÚMERO DE VOOS AMPLIA MONITORAMENTO DA PMA NO AEROPORTO

Com o aumento gradual do número de voos diários no Aeroporto Internacional Santa Maria, na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensificou o monitoramento dos passageiros que desembarcam no terminal aeroportuário. De julho até o momento, passaram pela triagem mais viajantes do que entre os meses março, quando se iniciou a ação, e junho.

Do início da ação até junho, 14.181 pessoas que desembarcaram na capital sergipana passaram pelo processo de cadastramento, sendo que 52 delas, por apresentarem sintomas de síndromes gripais, foram registradas e acompanhadas pelo serviço MonitorAju.

Por outro lado, apenas no mês de julho 11.058 cidadãos passaram pela ação. Em agosto, até o último dia 17, 7.404 viajantes tiveram suas temperaturas conferidas ao desembarcarem. Desse total, 18.402 pessoas, número maior que os quatro meses anteriores, 16 pessoas apresentaram sintomas e passaram a ser orientados pelo MonitorAju.

O objetivo da ação é resguardar a população e buscar ativamente possíveis vetores de contaminação, para que a transmissão seja reduzida o máximo possível. Com a possibilidade de retomada dos voos noturnos e matinais esse trabalho da Secretaria da Saúde de Aracaju tende a ser ampliado, conforme explica a coordenadora do serviço, Débora Oliveira.

“Hoje, contamos com uma equipe de onze servidores, que examinam a temperatura daqueles que desembarcam em Aracaju, encaminhando aqueles com sintomas de síndromes gripais para o acompanhamento necessário. Como os horários ainda estão restritos ao turno vespertino, ainda não foi necessária a ampliação da equipe. No entanto, na medida em que mais voos forem permitidos, o número de trabalhadores aumentará”, destaca a coordenadora.

