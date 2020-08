CENTRO DE METEOROLOGIA DE SERGIPE PREVÊ TEMPO ENCOBERTO PARA ESTA SEMANA

24/08/20 - 12:34:48

Apesar do tempo encoberto a previsão é de ocorrências de chuvas leves e as temperaturas continuam mais amenas em todo estado

O tempo continua mais fresco e os termômetros não devem registrar temperaturas mais altas em Sergipe. É o que prevê o Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe para esta semana. Na capital, a previsão é de tempo encoberto e parcialmente nublado, com possibilidades de chuvas. A temperatura mínima pode chegar aos 19° e a máxima aos 28°.

No interior de Sergipe, para esta segunda-feira, 24, é provável que o tempo fique predominantemente nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações leves no Agreste Central, Centro Sul e Sul Sergipano, já na capital, o tempo fica encoberto.

Para amanhã, terça-feira, 25, a previsão é que o tempo esteja predominantemente nublado durante todo o dia e com ocorrência de chuvas leves distribuídas ao longo do dia no Sul Sergipano, Leste, Grande Aracaju, Agreste Central, Médio Sertão e Baixo São Francisco.

Já na puarta-feira, 26, o tempo continua parcialmente nublado, sem ocorrências de precipitações com valores consideráveis no estado. Na capital, a tarde promete céu claro. Na quinta-feira, 27, o tempo fica parcialmente nublado sem ocorrências de precipitações com valores consideráveis em todo o estado.

Foto: Marcos Rodrigues/ Sedurbs