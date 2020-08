CONFIANÇA E CRUZEIRO FICAM NO EMPATE DE 1 A 1 NA 5ª RODADA DA SÉRIE B

24/08/20 - 06:19:33

A noite do domingo (23) foi de partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Confiança recebeu o Cruzeiro, na arena Batistão, em Aracaju. Confronto foi válido pela quinta rodada. O Confiança que na última sexta-feira (21) conquistou o título de campeão sergipano. Já, o Cruzeiro perdeu para a Chapecoense dentro de casa, na quinta-feira.

Com a bola rolando foi o Confiança que começou pressionando a defesa do Cruzeiro. Por pouco, o atacante Bruno Paraíba não abria o placar. Fábio recebeu recuo de bola, e não conseguiu dominar direito e quase o ataque azulino marcava o primeiro do jogo. Aos 11 minutos, após lance na área, o árbitro Marcelo marcou penalidade, após ver mão na bola de Jeferson Lima do Confiança. O meia Regis foi pra cobrança e goleiro Rafael Santos defendeu. As redes só balançaram aos 25 minutos com gol de Raúl Cáceres depois de cruzamento na área.

O Confiança conseguiu o empate no finalzinho do primeiro tempo. Aos 45, o atacante Reis empatou a partida com um belo gol na arena Batistão. Na segunda etapa os sergipanos voltaram com mais intensidade e dominaram a partida. O Confiança pressionou bastante, mas na última bola faltava uma boa conclusão. As duas equipes se estudaram muito e jogo acabou ficando no empate em 1×1.

Em quatro jogos, o Confiança soma apenas dois pontos e até o momento é 18ª do Campeonato Brasileiro da Série B. A próxima partida será no sábado (29), às 19h, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Já, o Cruzeiro terá pela frente o América-MG, às 19h, na arena Mineirão, em Belo Horizonte.

Fonte FSF

Foto: Bruno Haddad