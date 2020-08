Correios abre visitação aos lotes de bens à venda em Sergipe

Teve início nesta segunda-feira (24) a visitação aos lotes de bens móveis colocados à venda pelos Correios em Sergipe. Ao todo, estão disponíveis 588 itens inservíveis para a empresa, entre eles móveis diversos, notebooks, projetores, bebedouros, micro-ondas, televisores, bicicletas e sistemas de alarme. As visitas para verificação das condições dos bens seguem até esta sexta-feira (28) e devem ser agendadas previamente pelo telefone (79) 2107-6215.

Os itens foram separados em 15 lotes, com valores mínimos entre R$ 38,40 e R$ 860,89, e poderão ser adquiridos de forma direta por pessoas físicas ou jurídicas. Os interessados devem enviar propostas por e-mail ou via postal, com valores a partir do mínimo estabelecido para cada lote. Os envelopes também podem ser entregues pessoalmente nos Correios. A abertura das propostas ocorrerá no dia 4 de setembro, às 10h. Cada lote será vendido ao participante que apresentar o maior valor.

Todas as informações sobre o processo, bem como o modelo de proposta, estão no Aviso de Venda, que pode ser solicitado por e-mail ([email protected]). O Aviso de Venda também foi afixado nos murais da Agência Central (calçadão da Rua Laranjeiras) e Agência Rua Acre (bairro Siqueira Campos), além de estar disponível na guarita do local de visitação dos bens (Rua Alagoas, nº 1.316, bairro José Conrado de Araújo), para consulta pelos interessados.

Coordenação de Comunicação/SE