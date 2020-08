CPTran atua no policiamento de trânsito nas praias de Aracaju

24/08/20 - 12:42:00

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) realizou uma fiscalização nas praias de Aracaju durante o fim de semana, visando a proibição de veículos circularem na areia antes do horário permitido.

A CPTran alerta que nas praias de Aracaju somente é permitido veículos circularem na areia, antes das 9h da manhã e após às 17h da tarde. Assim, quem descumprir estará enquadrado no Artigo 187, I do Código de Trânsito Brasileiro, sendo punido com uma infração média e perdendo 4 pontos por transitar em local/horário não permitido pela regulamentação estabelecida pela autoridade municipal do município.

Nesse domingo, 23, na Avenida Euclides Figueiredo com a Rua D, na cidade de Aracaju, a CPTran registrou um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta.

O motociclista foi conduzido ao hospital pelo Samu e o condutor do automóvel submetido ao exame de etilômetro (bafômetro), obtendo resultado de 0,00 mg/L e mostrando que o motorista não estava alcoolizado.

