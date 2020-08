DEPCA APREENDE ADOLESCENTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA CAPITAL

24/08/20 - 14:43:27

Agentes da Polícia Civil da Delegacia Especial de Proteção ao Menor (Depca) apreenderam na manhã desta segunda-feira (24) um adolescente suspeito de atos infracionais semelhantes a roubo, mediante emprego de arma de fogo, e tentativa de homicídio contra policiais militares, na capital.

Na ocasião do ato infracional, ocorrida no bairro 18 do Forte, a vítima teria sido abordada, com um revólver, e o seu veículo foi tomado em assalto. A Polícia Militar foi acionada, sendo recebida a tiros durante a perseguição ao adolescente, que fugiu, tomando destino ignorado.

Após o ocorrido, foi aberto procedimento, o adolescente foi reconhecido por foto pela vítima e apreendido após uma operação realizada pela equipe da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, dando êxito mais uma vez ao trabalho da Polícia Judiciária, concluiu Valter Simas, delegado titular da Especializada.

Informações e foto SSP