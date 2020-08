DIRETORIA DA ABRAPE SERGIPE REÚNE COM REPRESENTANTES DO COMITÊ GESTOR

24/08/20 - 13:54:38

Na manhã desta segunda-feira, 24, a diretoria da Abrape Sergipe, representada pelos diretores Fabiano Oliveira e Gustavo Paixão, se reuniu com os integrantes do Cogere – Comitê Gestor de Retomada Econômica do Governo, Marcel Resende e Georgia Pereira, para entregar sugestões para a próxima fase da retomada da economia e o protocolo de retomada de eventos da Abrape. A reunião foi no Palácio dos Despachos.

Entre as sugestões da Abrape para o mês de setembro estão a possibilidade da liberação de música ao vivo nos bares e restaurantes e a liberação de eventos sociais e corporativos com toda as medidas de segurança necessárias. Na última sexta-feira, a Abrape já tinha se reunido com o prefeito Edvaldo Nogueira para apresentar as mesmas sugestões, além também de ter debatido com diversos outros órgãos municipais e estaduais através de reuniões presenciais e virtuais.

ABRAPE

A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos – ABRAPE, é uma entidade nacional fundada em Brasília em 1992 que, fundamentada nos princípios sociais de cooperação, integração e ética, tem por objetivo representar as empresas produtoras e promotoras de eventos culturais e de entretenimento no Brasil, preservar seus interesses e direitos, e promover o desenvolvimento e a valorização do setor que é hoje um dos maiores expoentes nacionais na oferta de empregos diretos e indiretos, e na geração de renda, movimentando bilhões de reais anualmente.

A Abrape Sergipe surgiu em maio, já conta com 15 associados e atualmente é a segunda maior regional do Nordeste em número de sócios. A diretoria é composta pelo presidente regional Fabiano Oliveira, vice-presidente regional André Vilela, diretor tesoureiro adjunto Wadson Araújo, diretor comercial adjunto Gustavo Paixão e diretor de comunicação e marketing Pedrinho Oliveira.

Por Felipe Martins

Foto assessoria