Disponível resultado preliminar da matrícula institucional dos candidatos aprovados

O prazo para matrícula foi estendido até o dia 26/08

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFS divulgou hoje, 24, o resultado preliminar da matrícula institucional dos candidatos aprovados no vestibular EaD 2020, através do Edital Nº 17/2020. Sendo a primeira vez na história da UFS que se faz matrícula institucional de forma não presencial, o prazo para matrícula foi estendido até 26/08, que é o prazo final para correções.

Situação dos candidatos

Matriculado – Indica que deu tudo certo, o candidato já está matriculado e seu número de matrícula está na coluna seguinte.

[email protected] aguarda documento(s) até 26/08 – A CCV (Coordenação do Concurso Vestibular), setor responsável pela comprovação de renda, deu um despacho no processo informando falta de documento(s) e solicitando envio. O candidato deve consultar www.sipac.ufs.br, clicar em Processos, fornecer o número do processo e clicar na lupa para ler o(s) despacho(s).

[email protected] aguarda documento(s) até 26/08 – A Dicac, setor do DAA responsável pela verificação dos demais documentos, deu um despacho no processo informando da falta de documento(s) e solicitando envio. O candidato deve consultar www.sipac.ufs.br, clicar em Processos, fornecer o número do processo e clicar na lupa para ler o(s) despacho(s).

Indeferido-01 – Os documentos apresentados mostram que a renda familiar per capita do candidato é maior que 1,5 salário mínimo, o que inibe a sua participação na cota escolhida.

Indeferido-02 – Os candidatas concluíram o ensino médio em escolas particulares, que mesmo oferecendo ensino gratuito não são consideradas escolas da rede pública de ensino, condição estabelecida, por lei, para participar do sistema de cotas.

Sem Processo – O candidato deve, até 26/08/2020, enviar a documentação para [email protected]. Ele deve consultar o Edital Nº 17/2020/Prograd para ver cuidadosamente a documentação necessária.

Na última coluna, Descrição do Grupo, PPI designa os candidatos que, no momento da inscrição, se declararam Pretos, Pardos ou Indígenas. PcD quer dizer Pessoa com Deficiência.

Para esclarecimento de dúvidas ligar para (79) 3194-6501 ou (79) 3194-6503, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para acessar o resultado preliminar, clique aqui.

UFS – Com informações da Prograd