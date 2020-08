DNIT INTERROMPE O TRÁFEGO NA BR-101 PARA OBRAS; VEJA QUAIS OS TRECHOS

24/08/20 - 14:33:28

A partir desta segunda-feira (24), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estará realizando serviços de implantação da sinalização viária na BR-101 em trechos dos municípios de São Francisco, Cedro de São João e Povoado Cruz das Donzelas. O trabalho seguirá até quarta-feira (26).

Em nota, o DNIT explica que os pórticos são uma forma de sustentação das placas de sinalização de grande porte que garantem uma melhor visibilidade, e para a sua implantação requer o içamento das estruturas metálicas e, por isso, será necessária a interrupção do tráfego em alguns trechos da rodovia.

“Para realizar o serviço, as equipes atuam em intervalos de 40 minutos, nos quais haverá interdição total de pistas. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão presentes para orientação do tráfego”, informa.

Confira o cronograma:

Segunda-feira 24/08

9h: km 11,3 – no acesso à Cedro, sentido Propriá-Aracaju.

14h: km 17,3 – no acesso à São Francisco, sentido Propriá-Aracaju

Terça-feira 25/08

9h: km 20,2 – no acesso Povoado Cruz das Donzelas, sentido Propriá-Aracaju

14h: km 19,8 – no Povoado Cruz das Donzelas, sentido Aracaju-Propriá

Quarta-feira 26/08

9h: km 17,3 – no acesso à São Francisco, sentido Aracaju-Propriá

Com informações do DNIT

Foto ilustração ASN