Fim semana: CPTran autuou 19 condutores por embriaguez

24/08/20 - 14:05:27

Com o objetivo de reduzir acidentes e fiscalizar condutores imprudentes, após a reabertura de bares e restaurantes, autorizada por meio de decreto governamental, a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) reforçou as operações da Lei Seca na Grande Aracaju. As blitze foram realizadas entre a noite de quinta-feira, 20 e a madrugada deste domingo 23, resultando na autuação de 19 condutores por embriaguez ao volante.

Posicionados em vias estratégicas, os policiais militares da CPTran realizaram 678 testes de alcoolemia com o uso de aparelhos etilômetros, detectando 19 registros de embriaguez. Em dois destes casos, os motoristas foram presos em flagrante por apresentarem concentração superior a 0,33 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

As ações também culminaram na remoção de seis veículos por licenciamento vencido, e no recolhimento de dez Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) e oito Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

O comandante da CPTran, capitão Aldevan Silveira, faz um alerta aos motoristas que insistem em dirigir após a ingestão de bebida alcoólica. “O ideal seria que ninguém fosse flagrado alcoolizado na condução de veículos, mas sempre há quem insista nessa prática perigosa, por isso seguimos vigilantes nas ruas”.

Vale ressaltar que o valor final da multa por embriaguez ao volante é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Fonte: PMSE