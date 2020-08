Governo divulga Edital para Projetos Científicos e Tecnológicos

O edital contempla projetos de áreas como Linguagens; Matemática; Ciências exatas; Ciências da Natureza; Ciências Humanas, Sociais Aplicadas; além de Formação Técnica e profissional

Com o objetivo de despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino fundamental (a partir do 9º ano), além do ensino médio e profissional da Rede Pública, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), em parceria com a Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc/SE), lançam o Edital do Programa de Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede de Educação Estadual.

A ação viabilizará o desenvolvimento de projetos de pesquisa e difusão científica com ênfase na metodologia ‘STEAM’ em instituições de ensino da Rede Pública, sediadas no Estado de Sergipe, além de permitir a participação de alunos em atividades de pesquisa científica e tecnológica. De acordo com a coordenadora do Programa de Comunicação e Inovação Tecnológica (PROCIT/FAPITEC), Rosane Resende, o STEAM é uma inovadora metodologia que mistura conceitos de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, para trabalhar essas diferentes áreas, de maneira conjunta, no desenvolvimento de um mesmo projeto.

Poderão ser contemplados pelo edital, projetos científicos e tecnológicos de áreas como Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências exatas e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas, Sociais Aplicadas; além de Formação Técnica e profissional. A temática da Covid-19 também estará presente, contemplando propostas com temas relacionados à Medidas de Prevenção; de Enfrentamento e de Convivência.

O superintendente executivo da SEDUC, Ricardo de Santana, explica que o edital é mais uma linha de apoio a projetos que são desenvolvidos nas escolas, com o objetivo de fortalecer não só o estímulo aos alunos, mas a atividades no âmbito escolar, em prol de uma educação de melhor qualidade. “Um diferencial é a linha de temas, que são voltados a saúde na escola, violência, ou seja, que tenham relação com o itinerário do Novo Ensino Médio, além de integrar regras de transição e convivência em relação ao novo coronavírus”, completa.

Recursos e inscrições

Os recursos disponibilizados neste edital totalizam um montante de R$ 220 mil reais, oriundos do Governo do Estado, por meio da SEDUC, e serão distribuídos em auxílios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por proposta aprovada, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento e despesas administrativas do projeto, que terá duração máxima de até 12 meses. Além disso, serão oferecidas uma bolsa de Iniciação Científica Júnior da SEDUC (IC Jr/SEDUC), por projeto aprovado, no valor de R$ 100,00/mês pelo período de até 12 meses.

As inscrições estarão abertas até 08 de outubro. Os interessados deverão apresentar a proposta, sob a forma de projeto de pesquisa, por meio do E-DOC > Protocolo Externo, ou através do link. Vale frisar que o currículo do coordenador deve estar atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, como também do co-orientador, caso incluso na proposta. Além disso, o pesquisador proponente deve possuir, no mínimo, título de mestre ou doutor.

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o Edital podem ser obtidos junto à Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, através da Coordenação do Programa de Comunicação Científica e Tecnológica (PROCIT), pelo telefone (79) 99191-5811 ou pelo e-mail [email protected]. O Edital completo está disponível no site www.fapitec.se.gov.br.