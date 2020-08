Governo, UFS e empresas realizam ação de combate ao covid em Brejão dos Negros

“Hoje tivemos um bom exemplo do poder dos grupos organizados”, disse a vice-governadora Eliana Aquino

Dando continuidade às ações iniciadas no último dia 15 de agosto, o Governo de Sergipe, através da Vice-governadoria, Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES), juntamente uma equipe da Universidade Federal de Sergipe, através da Força Tarefa COVID-19, e com o apoio do grupo Maratá, chegou até o povoado de Brejão dos Negros, comunidade tradicional de Brejo Grande, nesta sexta, 21, para realizar diversos atendimentos e distribuir kits com gêneros alimentícios.

Entre os exames disponíveis estavam 100 testes de antígeno Sars-CoV-2, 100 de anticorpos IgG e IcM, que localizam, respectivamente, a presença do vírus e os anticorpos adquiridos após a saída do coronoavírus do organismo humano, e testes rápidos que detectam doenças sexualmente transmissíveis. Foram realizados também exames de glicemia e aferição de pressão arterial, além de distribuição de 100 kits de alimentos doados pelo grupo Maratá.

Para a vice-governadora Eliane Aquino, uma das articuladoras do pacote de ações, a continuidade do trabalho e organização das comunidades tradicionais é muito importante. “Hoje tivemos um bom exemplo do poder dos grupos organizados. Através da Izaltina, que é uma das lideranças da região, foi feito um chamamento de diversas comunidades quilombolas para participar dessa ação. Tivemos a presença de pessoas dos povoados Resina, Carapitanga, Brejão dos Negros e Santa Cruz”, pontuou.

De acordo com o coordenador da Força Tarefa COVID-19, o professor Lysandro Borges, um dos objetivos das ações é realizar um estudo sobre o caminho percorrido pelo Sars-CoV-2. “Nós pretendemos cruzar os dados das 12 comunidades quilombolas mais populosas de Sergipe para traçar um panorama em relação à disseminação da COVID-19 entre os povos tradicionais”, adiantou o professor.

No encontro, a participação da sociedade civil também foi de extrema importância para o sucesso do evento, a exemplo da colaboração recebida pela liderança Maria Izaldina Silva, que mobilizou a população. “Falamos com todas as comunidades quilombolas da região e o resultado foi um trabalho com uma grande participação popular”.

Ainda estiveram presentes na ação a coordenadora do programa Solidarize-se Rosane Cunha, a secretária municipal da Saúde do município de Brejo Grande, Risolene Ferreira e a referência técnica na área de juventude da SEIAS, Kian Lemos.

Fonte e foto ASN