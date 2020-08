Homem é morto e criança de 11 anos é baleada em Socorro

24/08/20 - 10:13:25

A tarde do domingo (23) foi marcado por muita violência no município de Nossa Senhora do Socorro e deixou um morto e uma criança ferida.

As informações são de que um homem morreu e uma criança de 11 anos foi ferida com um tiro. O fato foi registrado na Avenida C, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Eles estavam dentro de um veículo, onde também havia a esposa da vítima fatal e outras duas três crianças, entre elas um bebê.

Populares contam que quando o carro parou em frente a uma loja, um homem chegou atirando contra o motorista, que morreu no local.

Já a criança ferida com um tiro na coxa, foi socorrida por populares e levada a um hospital da região.

A Polícia Civil informou que nada foi roubado e que as buscas pelo suspeito estão em andamento.

Quem tiver alguma informação pode passar para a polícia através do Disque Denúncia 181 ou 190 que o sigilo égarantido.