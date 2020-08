Indecisão de Emília pode chegar ao fim. “Se Emília quiser, terá meu apoio”, diz Georlize

Com a aproximação do prazo para realização das convenções, as conversas intensificam e, aqueles partidos que ainda não definiram a chapa majoritária, caminha para fechar os acordos.

Sobre a formação de chapas, um novo nome pode ser anunciado nesta semana, isso porque a delegada Georlize Teles (DEM), pré-candidata a prefeita de Aracaju, afirmou na manhã desta segunda-feira (24) que, se a vereadora Emília Correa (Patriotas) quiser ser candidata a prefeita, terá seu apoio.

Durante entrevista ao programa Impacto, na Rádio Jornal, a delegada disse que “se Emília quiser, terá meu apoio”. Georlize explicou que já conversou pessoalmente com a vereadora sobre sua posição. Sobre aceitar o apoio, “ela não sinalizou em nenhum dos sentidos”, explicou a delegada Georlize.

Georlize Teles foi uma das primeiras pré-candidatas a colocar seu nome para disputar a prefeitura de Aracaju, sempre afirmando que está preparada para enfrentar o desafio.

Sobre a posição da defensora pública e vereadora Emília Corrêa, continua a dúvida, embora, em todas as suas entrevistas afirmava que só disputaria, se fosse cabeça de chapa, caso contrário, iria tentar a reeleição na CMA. A partir de agora, a expectativa é para a resposta da vereadora.