Jefferson Lima é pré-candidato a vereador pelo movimento Representa do PT

24/08/20 - 16:43:46

Jefferson Lima do Partido dos Trabalhadores (PT), é pré-candidato a vereador do município de Aracaju pelo Movimento Nacional Representa do PT. Ele que atuou como presidente municipal do PT por três anos, licenciou-se da presidência para levar sua pré-campanha a vereador de forma intensa e esperançosa por uma Aracaju melhor.

Jefferson é historiador, ex-secretário estadual e nacional de Juventude do PT, secretário nacional de juventude do governo da ex-presidente Dilma Rousseff e ainda jovem assumiu a presidência municipal do PT em Aracaju.

De acordo com Jefferson, toda a sua trajetória o credencia a fazer parte deste movimento e potencializar os caminhos da renovação nas eleições de Aracaju. “A nossa construção parte da necessidade de renovar e enegrecer a política não somente na idade, mas nas ideias e no projeto que acreditamos para o povo aracajuano”, pontuou Jefferson.

Além de se destacar cada vez mais dentro do próprio partido, como também fora, Jefferson tem a luta pedagógica pelo direito à cidade, pela juventude, pelo povo negro, pela educação, pelo direito à moradia popular e por uma cidade mais inclusiva e plural. “É preciso pensar todo o nosso cotidiano e mudar Aracaju”, concluiu o petista.

Fonte e foto assessoria