Lives do CRA-SE ajudam administradores em tempo de pandemia

24/08/20 - 13:36:13

Colocando em prática o ditado ‘em tempo de crise, crie’, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) vem promovendo lives pelo Instagram desde o início da quarentena, devido ao novo coronavírus (Covid-19), para levar mais conhecimento e contribuir com o crescimento das carreiras dos registrados. O Centro de Excelência foi o grande parceiro da entidade.

Em uma conversa descontraída que aborda assuntos relevantes e inerentes a área de administração, dezenas de administradores, de forma voluntária, compartilharam seus conhecimentos para ajudar os colegas de profissão. O grande volume de entrevistados estavam os integrantes dos grupos de Liderança e Coaching, Administração Condominial e Gestão Pública e Governança. Entre os temas apresentados estavam liderança, inteligência emocional, carreiras, gestão financeira, administração pública, dentre tantos outros.

Entre os participantes das lives estavam administradores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, com carreiras comprovadas como: José Salibi Neto, co-fundador da HSM Educação Executiva; Raul Candeloro, diretor do grupo VENDAMAIS; Sônia Fonseca, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz; André Santos, maior Marketplaces do Brasil; Antônio Neto, conferencista internacional; Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos; e Wagner Siqueira, diretor geral da Universidade Corporativa do Administrador (UCadm).

Todo conteúdo está disponível de forma gratuita no Instagram @crasergipe . O conselho também possui uma página no Facebook, no Twitter e um canal no YouTube todos utilizando o mesmo nome, seja um seguidor e fique por dentro das ações do CRASE. Em breve teremos um canal VIP no Telegram.

Conselho Regional de Administração – CRA-SE

Assessor de Comunicação