MAIS UMA PESSOA MORRE AFOGADA EM PRAIA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

24/08/20 - 05:58:06

Mais uma vitima de afogamento foi registrado no interior do estado. Desta vez, o caso foi registrado neste domingo (23) na Praia do Abaís, no município de Estância.

De acordo com a Polícia Militar, um banhista chegou a socorrer a vítima e o levou para a faixa de areia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro, mas o homem não resistiu e morreu.

O corpo foi recolhido e levado para Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju.