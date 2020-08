Mitidieri aceita Henri Clay Andrade para somar. “Para ser vice tem que ser do grupo”

24/08/20 - 13:38:48

O deputado federal Fábio Mitidieri, presidente do Diretório Municipal do PSD de Aracaju, voltou a defender na manhã desta segunda-feira (24) o nome de Jorginho Araújo, para vice na chapa do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

O deputado explicou que as conversas com seu agrupamento político continua e que não vê nada de anormal, em relação ao nome da delegada Kataina Feitoza, e que é uma indicação do governador Belivaldo Chagas. “Eu vejo isso de forma natural, é um nome de respeito, porém eu defendo o nome de Jorginho, que é novo e já demonstrou que tem capacidade, quando assumiu secretarias na atual administração”, disse Fábio em entrevista ao radialista Alex Carvalho, no programa Liberdade sem Censura.

Ao ser questionado sobre a possibilidade do advogado ser o pré-candidato a vice do atual prefeito, Fábio Mitidieri deixou claro que “todo apoio é bem vindo, porém existe um agrupamento que esteve ao lado de Edvaldo desde o começo. Henri Clay é um bom nome, mas não pode chegar agora e querer sentar na janela”, disse o deputado e questionou: “se não somou hora nenhuma vai somar agora?”.

Fábio comentou ainda sobre as eleições em alguns municípios do interior, a exemplo de Nossa Senhora do Socorro, onde de irá apoiar a pré-candidatura de Fábio Henrique; Em São Cristóvão, Adilson Junior; Estância o médico Gilson Andrade; Barra dos Coqueiros, o nome indicado pelo prefeito Airton Martins. Já no município de Simão Dias, Fábio Mitidieri disse que “quem o governador indicar”.