MULHER É ASSASSINADA COM GOLPE DE FACA E O SUSPEITO PELO CRIME É O COMPANHEIRO

24/08/20 - 05:47:23

Uma mulher que não teve seu nome revelado foi assassinada com golpes de faca na tarde deste domingo (23), no Conjunto Portelinha, no município de Frei Paulo.

As primeiras informações são de que o principal suspeito pelo crime é o companheiro da vítima. Segundo a PM, ele já responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo.

Após o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Informações podem ser passadas pelo Disque Denúncia 181