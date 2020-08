PM PRENDE INTEGRANTES DE TORCIDA ORGANIZADA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

24/08/20 - 06:37:06

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam no sábado (22) dois jovens, de 22 e 24 anos de idade, ambos integrantes da torcida Trovão Azul. Eles estavam portando uma arma de fogo e um simulacro em frente à sede da organizada, no Bairro Industrial, em Aracaju.

Os policiais foram acionados para averiguar a denúncia de que havia uma aglomeração de torcedores da Trovão Azul na Rua Orlando Ferreira Santos. Ainda de acordo com as informações, um deles portava uma arma de fogo na cintura.

Ao perceber a presença da equipe do Getam, o suspeito retirou a arma de fogo da cintura e arremessou por cima do muro de uma residência, utilizada como sede da torcida. Apesar da tentativa de evitar o flagrante, o armamento, um revólver calibre .38 carregado com seis munições, foi apreendido mediante buscas no local. Ainda com ele, os policiais encontraram mais cinco munições especiais do mesmo calibre.

Outro integrante da torcida também foi preso durante a ação, após ser surpreendido portando um simulacro de arma de fogo.

Os dois integrantes da torcida organizada, a arma de fogo e o simulacro foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Informações e foto PM/SE