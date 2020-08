Policiais da Radiopatrulha apreendem 1,1 quilo de maconha no Bairro América

24/08/20 - 10:55:59

Foram presos no final da noite do domingo, 22, no bairro América, por policiais militares do Batalhão de Rádio Patrulha, Cleverton dos Santos, egresso do sistema prisional há um mês, e Genilson Luiz de Jesus Santos.

Em poder da dupla foram apreendidos com 1,1 quilo de maconha, do tipo Skank.

Após o recebimento de denúncias de populares, militares do BPRp, que realizavam rondas pela região do Bairro América, deslocaram-se até a rua Argentina e avistaram duas pessoas com as mesmas características recebidas na denúncia.

Diante da situação, uma aproximação policial foi realizada e durante a abordagem, que identificou os suspeitos como Cleverton dos Santos, egresso do sistema prisional a um mês, e Genilson Luiz de Jesus Santos, os militares sentiram um forte cheiro de substância semelhante a maconha.

Os suspeitos foram questionados pela equipe policial e afirmaram que, realmente, havia entorpecente do tipo maconha no local, o que fez os militares efetuarem uma varredura no local.

Foi encontrado em uma bolsa, e depois em uma outra sacola, 1,1 quilo de entorpecente.

O caso foi conduzido a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Fonte e foto BPRp