Segunda sem carne: como fazer sopas fáceis. A de abóbora com gengibre leva 20 minutos. Uma massa de ar frio histórica aportou no Brasil e as temperaturas desabaram

Sopa de abóbora e gengibre

Ingredientes

6 fatias de pão (para acompanhar)

1 xícara (chá) de azeite

1 kg de abóbora cabotiá em pedaços

½ cebola picada

3 dentes de alho picados

30g de gengibre picado

1 litro de caldo de legumes

100g de semente de abóbora torrada

½ xícara (chá) de tomilho

1 colher (sopa) azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

24/08/20 - 16:05:56

Disponha as fatias de pão numa assadeira e regue com ½ xícara de azeite e tempere com sal. Asse por dez minutos a 180 graus.

Numa panela média, coloque a outra parte do azeite e leve ao fogo baixo. Acrescente a cebola e refogue, até ficar transparente. Junte o alho picado, o gengibre, as folhas de tomilho e mexa por 1 minuto.

Adicione os cubos de abóbora e refogue por mais 1 minuto. Em seguida, coloque o caldo de legumes. Quando começar a ferver, deixe cozinhar por 20 minutos em panela tampada.

Retire do fogo e transfira o cozido para o liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo.

Volte para a panela, acerte o sal e sirva com as torradas e semente de abóbora por cima do creme. Rende seis porções.

